Двенадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой в Иркутской области

Двенадцать человек пострадали во вторник при лобовом столкновении легкового автомобиля и маршрутки в Иркутской области, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в министерстве здравоохранения региона.

«Всего в результате ДТП пострадали 12 человек. По итогам их осмотра медиками 9 были госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, состояние еще шести пациентом оценивается как средней степени тяжести», — сообщил представитель ведомства.

Среди пострадавших есть ребенок — 7-летняя девочка. Она будет проходить амбулаторное лечение.

Столкновение маршрутного такси марки Fiat Dukato и автомобиля Toyota Vista Ardeo произошло днем во вторник на 251-м километре трассы «Вилюй». Маршрутка двигалась в сторону Братска. По данным МВД, автомобиль Toyota по неустановленным причинам пересек разделительный газон и выехал на встречную полосу.

По факту ДТП следственными органами межмуниципального управления МВД «Братское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»).

Фото : ГУ МВД по Иркутской области