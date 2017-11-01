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Двенадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
10:29 1 Ноября 2017
авария, происшествия, общество, маршруты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Двенадцать человек пострадали во вторник при лобовом столкновении легкового автомобиля и маршрутки в Иркутской области, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в министерстве здравоохранения региона.

«Всего в результате ДТП пострадали 12 человек. По итогам их осмотра медиками 9 были госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, состояние еще шести пациентом оценивается как средней степени тяжести», — сообщил представитель ведомства.

Среди пострадавших есть ребенок — 7-летняя девочка. Она будет проходить амбулаторное лечение.

Столкновение маршрутного такси марки Fiat Dukato и автомобиля Toyota Vista Ardeo произошло днем во вторник на 251-м километре трассы «Вилюй». Маршрутка двигалась в сторону Братска. По данным МВД, автомобиль Toyota по неустановленным причинам пересек разделительный газон и выехал на встречную полосу.

По факту ДТП следственными органами межмуниципального управления МВД «Братское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»).

Фото : ГУ МВД по Иркутской области

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