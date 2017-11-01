В Иркутской области пациент напал на врача-нейрохирурга

Пришедший на прием пациент напал на врача-нейрохирурга в травматологическом пункте больницы N 1 города Братска Иркутской области, сообщается во вторник на официальной странице регионального министерства здравоохранения в соцсети Facebook.

Молодой человек 1995 года рождения с ушибами и ссадинами лица обратился за помощью в понедельник вечером.

«По словам очевидцев, в медицинском кабинете во время осмотра у мужчины произошёл выплеск агрессии, он нанес врачу-нейрохирургу удары ногой в спину в область грудного отдела позвоночника и грудную клетку. Попытавшуюся его успокоить медицинскую сестру дебошир с силой схватил за руку», — говорится в сообщении ведомства.

После нападения пациент убежал из больницы в неизвестном направлении. Сотрудники травмпункта вызвали наряд полиции. Врач написал заявление в правоохранительные органы. В пресс-службе Главного управления МВД по региону подтвердили, что по факту нападения на медика проводится проверка.

В пресс-службе добавили, что за полтора года в регионе произошло более 10 зарегистрированных случаев агрессии в отношении медицинских работников.