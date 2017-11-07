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Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
09:01 7 Ноября 2017
происшествия, дтп, авария, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Один ребенок и двое взрослых погибли при столкновении грузовика с легковым автомобилем на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального МВД. идео: ДТП 38RUS Иркутск / Вконтакте

«Авария произошла 6 ноября. Есть трое погибших — водитель ВАЗа, пассажирка и ребенок. Еще один малолетний ребенок, примерного возраста около двух лет, госпитализирован, [находится] в коме», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, ВАЗ столкнулся с фурой на встречной полосе.

Обстоятельства ДТП выясняются. Грузовая фура после столкновения загорелась. Ее водитель успел покинуть кабину и не пострадал.

Выжившему мальчику два года, в результате полученных травм он впал в кому.

Видео: ДТП 38RUS Иркутск / «ВКонтакте»

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