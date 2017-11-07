Иркутский бизнесмен получил 5 лет условно за контрабанду леса в Китай

Ленинский районный суд Иркутска признал виновным предпринимателя за контрабанду леса и легализацию денег. По статьям 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» и 174.1 УК РФ «Легализации денежных средств в особо крупном размере, добытых в результате совершения преступления» ему назначили пять лет заключения условно с испытательным сроком четыре года и штрафом 1,5 млн рублей с лишением права заниматься экспортной деятельностью на 4 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в 2013 году предприниматель приобрел более двух тысяч кубометров лесоматериалов, обманом получил лицензии на их экспорт и контрабандным путем вывез их в Китай на общую сумму более 7 млн рублей.

Деньги он легализовал через различные финансовые операции и часть обналичил. В ходе следствия обвиняемый возместил 5 млн рублей причиненного государству ущерба.

Ранее сообщалось, что незаконные рубки леса наносят ущерб РФ в десятки млрд рублей ежегодно. По итогам прошлого года ущерб впервые превысил 11 млрд рублей, сообщили в министерстве природных ресурсов. За последние три года совокупный ущерб составил 30,8 млрд рублей, было зафиксировано в общей сложности 52,4 тыс. случаев незаконных рубок общим объемом в 4,1 млн кубометров древесины.

Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.