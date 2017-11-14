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СК начал проверку данных о пытках мужчины в отделе полиции в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
14:13 14 Ноября 2017
происшествия, следствие, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Доследственная проверка начата после публикации информации на сайте Совета правозащитников Иркутской области о пытках задержанного в отделе полиции города Усолья-Сибирского, сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

В материале сообщается, что люди в масках задержали Айдына Юсифова вечером 9 ноября у его машины. Мужчину повалили на землю и одели на него наручники.

«В машине Айдыну нанесли несколько ударов в область почек и поясницы, после чего привезли в отдел. Как говорит пострадавший, все были в масках, никто не представился. Его били и заставляли позвонить сотруднику ГИБДД по фамилии П. (Как нам стало известно, он также находится в больнице и также незаконно пострадал). Избивавшие Айдына сотрудники заставляли его передать сотруднику ГИБДД взятку в сумме 13 тыс. рублей за водительское удостоверение. Айдын отказывался и его били. Как он рассказывает, били по пояснице, по голове. В голову били предметом обернутым в ткань», — сообщают правозащитники.

В дальнейшем Юсифова якобы доставили в следственный отдел.

«Люди в масках били его, раздвигая на растяжке ноги. Опять включали шокер и били по внутренней стороне ладони левой руки, заставляя подписывать что-то под диктовку следователя,  Как говорит обратившийся, такие «следственные действия» проводились с ним всю ночь. С 22 часов 9 ноября по 11:30 следующего дня. Ему не давали спать и заставляли стоять на растяжке. При этом, как говорит пострадавший, ему угрожали, что если он изменит свое согласие или не будет сотрудничать, то его из свидетеля сделают подозреваемым», — рассказали в Совете правозащитников Иркутской области.

В СК сообщили, что жена Юсифова обратилась в следственные органы с заявлением о том, что правоохранители применили насилие к ее мужу, накануне публикации этой информации правозащитниками.

«Чтобы разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, указанный материал, выявленный в результате мониторинга средств массовой информации, приобщен к материалам доследственной проверки, организованной днем ранее, по заявлению супруги потерпевшего», — заявили в Следственном комитете.

Добавим, у мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица, тупая травма грудной клетки.

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