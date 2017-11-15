МВД опровергло информацию об избиении жителя Усолья-Сибирского в отделе полиции

Мужчина, которого, по заявлению правозащитников, избили в полиции в городе Усолье-Сибирском за отказ дать взятку, не доставлялся в отделение, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Иркутской области.

«В настоящее время достоверно установлено, что указанный в материале гражданин в отделы полиции не доставлялся», — сообщает ведомство.

По данным МВД, мужчина возможно был в помещении другого правоохранительного ведомства. Проверка по данному факту продолжается.

Ранее сообщалось, что СУСК РФ по Иркутской области проводит доследственную проверку сообщений о применении насилия к Айдыну Юсифову, задержанному 9 ноября. Согласно публикации на сайте правозащитников, сотрудники полиции заставляли Юсифова дать взятку некому сотруднику ГИБДД и избили его за отказ исполнять требование.

Сейчас и Юсифов, и сотрудник ГИБДД находятся в больнице. У Юсифова закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы и ссадины на лице, тупая травма грудной клетки, а также поврежден правый плечевой сустав. О состоянии инспектора ГИБДД пока ничего не известно.

По данным Совета правозащитников Иркутской области, это далеко не первый случай пыток в полиции Усолья-Сибирского. Так, в начале 2016 года на избиения пожаловалась усольчанка Марина Рузаева, а в начале 2017-го — усольчанин Павел Ахрамович. По обращению Ахрамовича до сих пор проводят доследственную проверку, а дело Рузаевой так и не отправили в суд.