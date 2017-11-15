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МАК назвал причину жесткой посадки вертолета Scorpion в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
12:39 15 Ноября 2017
крушение, авиация, происшествия, пилот, вертолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Причиной инцидента с частным вертолетом Scorpion в в Усть-Удинском районе Иркутской области, где 25 июля 2016 года в результате жесткой посадки пострадали два человека, стал пыльный вихрь, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по результатам расследования аварии.

«Наиболее вероятно, причиной авиационного происшествия с вертолетом Scorpion RA-2501G явилась потеря командиром контроля за наземными ориентирами при попадании воздушного судна в пыльный вихрь при выполнении посадки на площадку, подобранную с воздуха», — сообщается в среду на сайте МАК.

Это привело к неконтролируемому смещению вертолета вбок и столкновению с препятствием, уточняется в сообщении.

Согласно выводам МАК, авиационному происшествию способствовали недостатки в подготовке командира вертолета и отсутствие рекомендаций по выполнению посадки на пыльные посадочные площадки вертолета.

В октябре этого года суд назначил штраф в 45 тысяч рублей пилоту вертолета, совершившему жесткую посадку, в результате которой воздушное судно разрушилось.

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