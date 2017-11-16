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Иркутянку обвиняют в мошенничестве с продажей домов на 180 млн рублей

Главная Происшествия
Иркутск
09:37 16 Ноября 2017
застройка, мошенничество, уголовное, дело, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Полиция в Иркутске завершила расследование резонансного уголовного дела о мошенничестве со строительством загородных домов, жертвами которого стали более 150 человек. По версии следствия, в 2013-2016 годах гендиректор компаний «Варяг» и «Викинг» продавала гражданам таунхаусы в пригороде Иркутска. За все время было построено всего лишь несколько домов.

По данным пресс-службы ГУ МВД, женщина создала две строительные фирмы, арендовала офисы в центральной части города и наняла штат сотрудников. По версии следствия, клиентам организаций показывали фотографии домов, скачанные из интернета, и демонстрировали земельные участки. Но никакой разрешительной документации на строительство и землю при этом не имелось.

«Для создания видимости успешной деятельности женщина разместила рекламные объявления в средствах массовой информации и на улицах города, — рассказали в пресс-службе. — Всего от действий недобросовестного застройщика пострадало 158 граждан, проживающих в различных регионах страны, на общую сумму 180 млн рублей».

Деятельность организации была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в июле 2016 года после обращений ряда граждан.

Предпринимателя обвиняют по уголовным статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере».

На денежные средства и имущество обвиняемой общей стоимостью 7 млн рублей наложен арест.

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