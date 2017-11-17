Братчанин ошибся квартирой и убил мужчину, приняв его за любовника жены

В Иркутской области Следственный комитет завершил расследование дела в отношении 24-летнего жителя города Братск, который перепутал квартиры и зарезал незнакомого мужчину, приняв его за любовника своей супруги (часть 1 статьи 105 УК), сообщается на сайте областного СК.

По версии следствия, 9 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал квартиру своей жены с квартирой, где проживали другие люди. Обвиняемый услышал за дверью мужской и женский голос и заподозрил супругу в измене.

Когда незнакомый мужчина открыл обвиняемому дверь, тот сразу ударил его ножом в грудь. От полученных ранений 40-летний местный житель скончался на месте. После этого полицейские задержали обвиняемого.

«Позже выяснилось, что обвиняемый ошибочно зашел в аналогичный соседний дом с аналогичным расположением квартир на лестничной площадке, двери квартир также визуально не отличались друг от друга», — сообщается на сайте СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Братска для рассмотрения.