8 июня
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца

Главная Происшествия
Иркутск
14:26 8 Июня 2019
арест, коррупция, лес, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шаверду арестовали на два месяца. Такое решение по ходатайству следствия принял суд. Напомним, чиновника задержали в столичном аэропорту Шереметьево в минувший четверг.

Как писали Sibnovosti.ru, дело было возбуждено год назад. Тогда сообщалось, что с января по апрель 2018 года сотрудники «Казачинско-Ленского лесхоза» провели сплошную санитарную рубку на территории заказника на площади 116 га. Ущерб лесному фонду тогда оценивался более чем в 880 млн руб. Шаверда назначил согласовал данные мероприятия.

Иркутское министерство лесного комплекса было воссоздано в 2016 году на базе регионального агентства лесного хозяйства. Министром тогда стал недавно назначенный главой агентства Сергей Шеверда.

В конце прошлого года иркутский губернатор Сергей Левченко говорил о том, что количество незаконных рубок в 2018 году снизилось в два раза.

 

фото: скриншот видео УФСБ по Иркутской области

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: У иркутских судебных приставов украли 213 кг нефрита

У иркутских судебных приставов украли 213 кг нефрита

14 Января 2019 г.
Камни оцениваются примерно в 1 млн рублей
Новости Иркутска: На предприятии в Иркутской области произошла утечка хлористого водорода

На предприятии в Иркутской области произошла утечка хлористого водорода

23 Ноября 2018 г.
Утечка ликвидирована
Новости Иркутска: Air France выслала второй самолет на помощь застрявшим в Иркутске пассажирам

Air France выслала второй самолет на помощь застрявшим в Иркутске пассажирам

13 Ноября 2018 г.
282 человека размещены в гостиницах
Новости Иркутска: Прокуроры взыскали с «Руссоли» более 600 тыс. за загрязнение почвы под Иркутском

Прокуроры взыскали с «Руссоли» более 600 тыс. за загрязнение почвы под Иркутском

30 Октября 2018 г.
Кроме того, возбуждено уголовное дело
Новости Иркутска: Участники рейдерского захвата логистического комплекса задержаны в Иркутской области

Участники рейдерского захвата логистического комплекса задержаны в Иркутской области

29 Октября 2018 г.
Злоумышленникам грозит 10 лет тюрьмы
Новости Иркутска: Из-за разлива нефти на Ангаре в Усолье-Сибирском введен режим ЧС

Из-за разлива нефти на Ангаре в Усолье-Сибирском введен режим ЧС

18 Октября 2018 г.
Маслянистое пятно на Ангаре было обнаружено накануне днем
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутский министр задержан по делу о рубке леса в заказнике

Иркутский министр задержан по делу о рубке леса в заказнике

6 Июня 2019 г.
Сергея Шеверду задержали в Шереметьево
Новости Иркутска: Владельца перевернувшегося батута в Улан-Удэ поместили под домашний арест

Владельца перевернувшегося батута в Улан-Удэ поместили под домашний арест

3 Июня 2019 г.
В лечении детей приняли участие московские медики
Новости Иркутска: В воздухе Сибири и Дальнего Востока витает много лишнего

В воздухе Сибири и Дальнего Востока витает много лишнего

4 Июня 2019 г.
Роспотребнадзор подвел итоги исследования атмосферы в 2018 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356