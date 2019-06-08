Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца

Министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шаверду арестовали на два месяца. Такое решение по ходатайству следствия принял суд. Напомним, чиновника задержали в столичном аэропорту Шереметьево в минувший четверг.

Как писали Sibnovosti.ru, дело было возбуждено год назад. Тогда сообщалось, что с января по апрель 2018 года сотрудники «Казачинско-Ленского лесхоза» провели сплошную санитарную рубку на территории заказника на площади 116 га. Ущерб лесному фонду тогда оценивался более чем в 880 млн руб. Шаверда назначил согласовал данные мероприятия.

Иркутское министерство лесного комплекса было воссоздано в 2016 году на базе регионального агентства лесного хозяйства. Министром тогда стал недавно назначенный главой агентства Сергей Шеверда.

В конце прошлого года иркутский губернатор Сергей Левченко говорил о том, что количество незаконных рубок в 2018 году снизилось в два раза.

фото: скриншот видео УФСБ по Иркутской области