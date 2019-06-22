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Туристы на Байкале спасли от гибели раненого детеныша косули

Главная Происшествия
Иркутск
12:49 22 Июня 2019
происшествия, иркутск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Туристы на Байкале спасли раненого детеныша косули от гибели — они заметили животное на Кругобайкальской железной дороге. У косуленка черепно-мозговая травма и повреждение трахеи, он находится в тяжелом состоянии, рассказала СМИ директор иркутского зоопарка Людмила Ивушкина. Именно туда доставили на лечение раненое животное. 

Туристам пришлось нести детеныша более 10 км на руках, затем более 85 км его везли на автомобиле. 

«Отдыхающие увидели, как летит что-то со скалы, пошли искать место падения, и за подпорной стенкой нашли косуленка. Сразу созвонились с нами, спросили, что делать. Уже почти ночью косуленка, которому всего две недели, доставили к нам», — цитирует ТАСС директора зоопарка. 

Прогноз зоологов пока критический — все станет ясно через два-три дня. Детенышу на вид около двух недель. Если животное удастся выходить, в природу его не выпустят, а пристроят в один из зоопарков.

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