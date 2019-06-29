29 июня
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Полпред Меняйло и министр МЧС Зиничев на месте осмотрели затопленные районы Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
16:05 29 Июня 2019
паводок, иркутск, жертвы, спасатели, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и министр МЧС России Евгений Зиничев провели оперативное совещание в городе Тулун Иркутской области. Также они облетели затопленные территорий региона.

Сейчас, по данным МЧС, в Тулунском районе подтоплено 13 населенных пунктов: это почти 1300 жилых домов, в которых проживают 2817 человек. Повреждены два автомобильных моста и шесть участков автомобильных дорог местного значения.

В настоящий момент в области развернуто 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 4768 человек. Эвакуация людей продолжается.

В ходе совещания участники поставили ряд задач. В том числе охрану правопорядка в затопленных территориях, определение нанесенного ущерба, обеспечение людей чистой питьевой водой, восстановление энергоснабжения поселений.

По словам Сергея Меняйло, всем пострадавшим будет оказана полагающаяся им помощь.

«Ни один человек не останется без поддержки и без жилья», - заявил полпред на встрече с пострадавшими жителями. 

Добавим, накануне стало известно, что в Тулунском районе погибла семья из двух человек. Это первые жертвы обрушившегося на регион паводка, который вызван обильными дождями

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Туристы на Байкале спасли от гибели раненого детеныша косули

Туристы на Байкале спасли от гибели раненого детеныша косули

22 Июня 2019 г.
Животное пытаются реабилитировать в иркутском зоопарке
Новости Иркутска: Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца

Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца

8 Июня 2019 г.
Суд поддержал ходатайство следствия
Новости Иркутска: У иркутских судебных приставов украли 213 кг нефрита

У иркутских судебных приставов украли 213 кг нефрита

14 Января 2019 г.
Камни оцениваются примерно в 1 млн рублей
Новости Иркутска: На предприятии в Иркутской области произошла утечка хлористого водорода

На предприятии в Иркутской области произошла утечка хлористого водорода

23 Ноября 2018 г.
Утечка ликвидирована
Новости Иркутска: Air France выслала второй самолет на помощь застрявшим в Иркутске пассажирам

Air France выслала второй самолет на помощь застрявшим в Иркутске пассажирам

13 Ноября 2018 г.
282 человека размещены в гостиницах
Новости Иркутска: Прокуроры взыскали с «Руссоли» более 600 тыс. за загрязнение почвы под Иркутском

Прокуроры взыскали с «Руссоли» более 600 тыс. за загрязнение почвы под Иркутском

30 Октября 2018 г.
Кроме того, возбуждено уголовное дело
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Воды Уды угрожают Нижнеудинску и «столице» Тофаларии

Воды Уды угрожают Нижнеудинску и «столице» Тофаларии

27 Июня 2019 г.
В Иркутской области продолжается вызванный дождями паводок
Новости Иркутска: Ан-24 загорелся при аварийной посадке в Бурятии

Ан-24 загорелся при аварийной посадке в Бурятии

27 Июня 2019 г.
По предварительным данным, погибло двое пилотов
Новости Иркутска: Рейс-200: в авиакатастрофе в Бурятии погибли командир и бортмеханик Ан-24

Рейс-200: в авиакатастрофе в Бурятии погибли командир и бортмеханик Ан-24

27 Июня 2019 г.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356