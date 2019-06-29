Полпред Меняйло и министр МЧС Зиничев на месте осмотрели затопленные районы Иркутской области

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и министр МЧС России Евгений Зиничев провели оперативное совещание в городе Тулун Иркутской области. Также они облетели затопленные территорий региона.

Сейчас, по данным МЧС, в Тулунском районе подтоплено 13 населенных пунктов: это почти 1300 жилых домов, в которых проживают 2817 человек. Повреждены два автомобильных моста и шесть участков автомобильных дорог местного значения.

В настоящий момент в области развернуто 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 4768 человек. Эвакуация людей продолжается.

В ходе совещания участники поставили ряд задач. В том числе охрану правопорядка в затопленных территориях, определение нанесенного ущерба, обеспечение людей чистой питьевой водой, восстановление энергоснабжения поселений.

По словам Сергея Меняйло, всем пострадавшим будет оказана полагающаяся им помощь.

«Ни один человек не останется без поддержки и без жилья», - заявил полпред на встрече с пострадавшими жителями.

Добавим, накануне стало известно, что в Тулунском районе погибла семья из двух человек. Это первые жертвы обрушившегося на регион паводка, который вызван обильными дождями