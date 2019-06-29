30 июня
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Число жертв паводка в Иркутской области достигло пяти человек

Главная Происшествия
Иркутск
23:59 29 Июня 2019
паводок, иркутск, жертвы
версия для печати Ico_print

Число жертв паводка в Иркутской области достигло пяти человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о трех погибших.

«Число погибших выросло до пяти человек, еще несколько числятся пропавшими без вести», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В Иркутской области введен режим ЧС из-за проливных дождей.

По последним данным пресс-службы регионального МЧС, в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском подтоплены более 4 тыс домов.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Полпред Меняйло и министр МЧС Зиничев на месте осмотрели затопленные районы Иркутской области

Полпред Меняйло и министр МЧС Зиничев на месте осмотрели затопленные районы Иркутской области

29 Июня 2019 г.
Людям пообещали поддержку и жилье
Новости Иркутска: Туристы на Байкале спасли от гибели раненого детеныша косули

Туристы на Байкале спасли от гибели раненого детеныша косули

22 Июня 2019 г.
Животное пытаются реабилитировать в иркутском зоопарке
Новости Иркутска: Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца

Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца

8 Июня 2019 г.
Суд поддержал ходатайство следствия
Новости Иркутска: У иркутских судебных приставов украли 213 кг нефрита

У иркутских судебных приставов украли 213 кг нефрита

14 Января 2019 г.
Камни оцениваются примерно в 1 млн рублей
Новости Иркутска: На предприятии в Иркутской области произошла утечка хлористого водорода

На предприятии в Иркутской области произошла утечка хлористого водорода

23 Ноября 2018 г.
Утечка ликвидирована
Новости Иркутска: Air France выслала второй самолет на помощь застрявшим в Иркутске пассажирам

Air France выслала второй самолет на помощь застрявшим в Иркутске пассажирам

13 Ноября 2018 г.
282 человека размещены в гостиницах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутской области состоялось торжественное открытие молодежного форума «Байкал»

В Иркутской области состоялось торжественное открытие молодежного форума «Байкал»

26 Июня 2019 г.
Событие объединило на своей площадке более 550 самых талантливых и амбициозных представителей молодежи
Новости Иркутска: Мэр Братска отказался пускать в город отходы «Усольехимпрома»

Мэр Братска отказался пускать в город отходы «Усольехимпрома»

24 Июня 2019 г.
Решение о захоронении их на территории муниципалитета он считает «преступным»
Новости Иркутска: Воды Уды угрожают Нижнеудинску и «столице» Тофаларии

Воды Уды угрожают Нижнеудинску и «столице» Тофаларии

27 Июня 2019 г.
В Иркутской области продолжается вызванный дождями паводок
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356