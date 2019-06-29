Число жертв паводка в Иркутской области достигло пяти человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о трех погибших.

«Число погибших выросло до пяти человек, еще несколько числятся пропавшими без вести», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В Иркутской области введен режим ЧС из-за проливных дождей.

По последним данным пресс-службы регионального МЧС, в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском подтоплены более 4 тыс домов.