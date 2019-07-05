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Почти 340 человек госпитализированы в результате паводка в Иркутской области

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Иркутск
13:37 5 Июля 2019
иркутск, наводнение, паводок, пострадавшие, жертвы
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Почти 340 человек были госпитализированы в результате паводка в Иркутской области, 21 стали жертвами стихии. Такие данные обнародовали сегодня представители экстренных служб региона.

Всего при наводнении пострадали более двух тысяч человек.

Роспотребнадзор сообщил, что не зафиксировал в зоне паводка в Иркутской области вспышек заболеваний, санитарно-эпидемиологическая ситуация остается стабильной.

Из-за паводков в Иркутской области пострадали шесть районов. В регионе введен режим ЧС.

Фото с сайта ok.ru

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