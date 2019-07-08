Из-за паводков в Иркутской области остаются подтопленными 230 жилых домов

Более 230 жилых домов остаются подтопленными в результате паводков в Иркутской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Остаются подтопленными два населенных пункта - город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района, 233 жилых дома с населением 604 человека, в том числе 107 детей. Подтопленных социально значимых объектов нет. Подтоплено 233 приусадебных участка», - пояснили в чрезвычайном ведомстве.

По данным на 8 июля, со стихией в Иркутской области борются более 3,5 тысяч человек, 789 единиц техники и 62 плавсредства.

«За медицинской помощью обратились 3212 человек: оказана амбулаторная помощь 2770 обратившимся, госпитализированы 442 человека, в том числе 104 ребенка», — пояснили в МЧС.

Напомним, на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского, Черемховского и Куйтунского районов Иркутской области с 25 июня в результате дождевого паводка произошло подтопление в 110 населенных пунктах. Под водой оказались более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают почти 35 тысяч людей. Паводки затронули 49 социальных объектов, 11068 приусадебных участков, 48 участков дорог и 22 моста.