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Списки погибших из-за наводнения в Иркутской области до сих пор не опубликованы

Главная Происшествия
Иркутск
15:11 20 Июля 2019
паводок, иркутск, пострадавшие, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Списки погибших и пропавших без вести из-за наводнения в Иркутской области до сих пор не опубликованы. Это порождает слухи и домыслы. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Приангарье Виктор Игнатенко.

Напомним, сейчас официально погибшими числятся 25 человек, семь - пропали без вести. В результате стихии было затоплено около 11 тысяч домов, пострадали почти 40 тысяч жителей области. Сильнее всего ненастье ударило по городам Тулун и Нижнеудинск.

«Информационный вакуум в этом вопросе ни к чему. Он порождает слухи. Граждане вправе знать конкретную информацию по этому вопросу или, по крайней мере, официальный источник этой информации», - сообщил Игнатенко.

Добавим, президент Владимир Путин накануне вновь побывал в Иркутской области. Он провел совещание по вопросу «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области». Там глава государства раскритиковал способы помощи пострадавшим иркутянам и высказал недовольство работой по устранению последствий.

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