Списки погибших из-за наводнения в Иркутской области до сих пор не опубликованы

Списки погибших и пропавших без вести из-за наводнения в Иркутской области до сих пор не опубликованы. Это порождает слухи и домыслы. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Приангарье Виктор Игнатенко.

Напомним, сейчас официально погибшими числятся 25 человек, семь - пропали без вести. В результате стихии было затоплено около 11 тысяч домов, пострадали почти 40 тысяч жителей области. Сильнее всего ненастье ударило по городам Тулун и Нижнеудинск.

«Информационный вакуум в этом вопросе ни к чему. Он порождает слухи. Граждане вправе знать конкретную информацию по этому вопросу или, по крайней мере, официальный источник этой информации», - сообщил Игнатенко.

Добавим, президент Владимир Путин накануне вновь побывал в Иркутской области. Он провел совещание по вопросу «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области». Там глава государства раскритиковал способы помощи пострадавшим иркутянам и высказал недовольство работой по устранению последствий.