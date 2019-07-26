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Площадь природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае достигла почти 1,5 млн га

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Иркутск
16:49 26 Июля 2019
лесные пожары, сибирь, данные
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Площадь природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае достигла  почти 1,5 млн гектаров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области и Лесопожарного центра в Красноярске.

«В локализованном состоянии на утро 26 июля перешли четыре возгорания на 1445 гектарах, из которых 1395 гектаров покрыты лесом. Действуют 68 пожаров, из них в зоне обслуживания 14 очагов на площади 23 225 гектаров, из которых 21 895 гектаров покрыты лесом. Остальные 54 пожара действуют в зоне контроля, их площадь 102 314 гектаров, из них 96 956 гектаров, покрытые лесом. …В зоне контроля закрыты 46 очагов на 431 314 гектарах, 403 586 га из них покрыты лесом", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

По данным Лесопожарного центра в Красноярске, в Красноярском крае действует 126 пожаров на общей площади 928 595 гектаров.

В тушении в Иркутской области принимает участие 195 парашютистов-десантников, 80 специалистов лесной охраны, 250 мобилизованных граждан. В Красноярском крае в тушении принимает участие более 550 человек и 17 единиц техники.

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