В Иркутской области прогнозируют повышение уровня воды в реках

Повышение уровня воды на 80-140 см ожидается из-за дождей в реках Иркутской области. Такое сообщение опубликовано в сводках ГУ МЧС по региону.

«Выше критической отметки в 420 см поднялся уровень воды в реке Белая в районе населенного пункта Инга и составил 430 см. В реке Бирюса в районе поселка Нерой отмечается повышение уровня до 276 см при критике в 310 см», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС непрерывно наблюдают за водными объектами по всей области.

«Спасатели призывают население сохранять спокойствие, не оставлять без присмотра детей, при превышении критических отметок уровня воды подготовиться к возможной эвакуации в пункты временного размещения», — предупредили спасатели.

Отметим, что уровень воды в других реках Иркутской области пока не превысил критических отметок.

Напомним, из-за ливней в конце недели более 90 жилых домов оказались в зоне подтопления в Нижнеудинске. Все жители остаются в своих домах, в переселении в пункты временного размещения они не нуждаются. Спасатели производят откачку воды.