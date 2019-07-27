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В Иркутской области прогнозируют повышение уровня воды в реках

Главная Происшествия
Иркутск
13:52 27 Июля 2019
реки, происшествия, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Повышение уровня воды на 80-140 см ожидается из-за дождей в реках Иркутской области. Такое сообщение опубликовано в сводках ГУ МЧС по региону. 

«Выше критической отметки в 420 см поднялся уровень воды в реке Белая в районе населенного пункта Инга и составил 430 см. В реке Бирюса в районе поселка Нерой отмечается повышение уровня до 276 см при критике в 310 см», — говорится в сообщении. 

Сотрудники МЧС непрерывно наблюдают за водными объектами по всей области.  

«Спасатели призывают население сохранять спокойствие, не оставлять без присмотра детей, при превышении критических отметок уровня воды подготовиться к возможной эвакуации в пункты временного размещения», — предупредили спасатели. 

Отметим, что уровень воды в других реках Иркутской области пока не превысил критических отметок. 

Напомним, из-за ливней в конце недели более 90 жилых домов оказались в зоне подтопления в Нижнеудинске. Все жители остаются в своих домах, в переселении в пункты временного размещения они не нуждаются. Спасатели производят откачку воды.

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