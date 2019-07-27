Почти 1 тыс человек эвакуирована в Амурской области из-за наводнения

В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек, подтоплено 593 жилых дома, сообщили сегодня в региональном МЧС. С 25 июля на территории региона действует режим ЧС.



В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей. В пунктах временного размещения находятся 444 человека, из них 177 детей, у родственников — 536 человек (156 детей), сообщили в МЧС.



От паводка пострадали Благовещенск, Селемджинский, Зейский, Мазановский, Бурейский, Тамбовский, Селемджинский и Октябрьский районы.