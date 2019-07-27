27 июля
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Почти 1 тыс человек эвакуирована в Амурской области из-за наводнения

Главная Происшествия
Иркутск
17:44 27 Июля 2019
наводнение, амурская, приамурье, эвакуация
версия для печати Ico_print

В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек, подтоплено 593 жилых дома, сообщили сегодня в региональном МЧС. С 25 июля на территории региона действует режим ЧС.

В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей. В пунктах временного размещения находятся 444 человека, из них 177 детей, у родственников — 536 человек (156 детей), сообщили в МЧС.

От паводка пострадали Благовещенск, Селемджинский, Зейский, Мазановский, Бурейский, Тамбовский, Селемджинский и Октябрьский районы.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Иркутской области прогнозируют повышение уровня воды в реках

В Иркутской области прогнозируют повышение уровня воды в реках

27 Июля 2019 г.
Ожидаются дожди
Новости Иркутска: Площадь природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае достигла почти 1,5 млн га

Площадь природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае достигла почти 1,5 млн га

26 Июля 2019 г.
По данным Лесопожарного центра в Красноярске, в Красноярском крае действует 126 пожаров на общей площади 928 595 гектаров.
Новости Иркутска: В Иркутской области действует 64 лесных пожара

В Иркутской области действует 64 лесных пожара

25 Июля 2019 г.
Около 500 тыс гектаров леса горит в Иркутской области.
Новости Иркутска: Семь человек продолжают числиться пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области

Семь человек продолжают числиться пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области

22 Июля 2019 г.
Ранее сообщалось о восьми пропавших.
Новости Иркутска: Списки погибших из-за наводнения в Иркутской области до сих пор не опубликованы

Списки погибших из-за наводнения в Иркутской области до сих пор не опубликованы

20 Июля 2019 г.
Это порождает слухи
Новости Иркутска: Из-за паводков в Иркутской области остаются подтопленными 230 жилых домов

Из-за паводков в Иркутской области остаются подтопленными 230 жилых домов

8 Июля 2019 г.
Социально значимых объектов среди них нет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Пострадавшие от иркутского наводнения получат компенсации до 10 августа

Пострадавшие от иркутского наводнения получат компенсации до 10 августа

25 Июля 2019 г.
Глава государства утвердил перечень поручений
Новости Иркутска: Работа мэра иркутского Тулуна вызвала критику полпреда

Работа мэра иркутского Тулуна вызвала критику полпреда

26 Июля 2019 г.
Состоялось заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения
Новости Иркутска: Похищенный у иркутских приставов нефрит нашли в колодце

Похищенный у иркутских приставов нефрит нашли в колодце

23 Июля 2019 г.
Обвинение в краже предъявлено бывшему сотруднику ФСИН
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356