На Тулун обрушилась месячная норма осадков

На некоторые района Иркутской области вновь обрушились дожди. В Тулуне выпала месячная норма осадков, сообщается на сайте регионального правительства. Подтоплены дома и участки.

«Максимальное количество осадков в Иркутской области за сутки, 27 июля, выпало в городе Тулуне - 104 мм. Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне. В одном населенном пункте — селе Инга Черемховского района - зафиксирован подъем воды на реке Большая Белая выше критической отметки (450 см при критической отметке в 420 см)», — говорится в сообщении.

Дожди продолжат лить в Иркутской области 28 июля. Осадки ожидаются в Тулунском, Нижнеудинском и Зиминском районах.

В связи с критической ситуацией губернатор региона Сергей Левченко поручил информировать администрации всех районов и население об угрозах подтопления.

Отметим, что из-за продолжительных дождей пострадал и сам Иркутск. Автомобильные дороги и некоторые улицы города ушли под воду. Пользователи Сети публикую в интернете фотографии подтопленного Иркутска.

Фото: ИркутскMedia