28 июля
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

На Тулун обрушилась месячная норма осадков

Главная Происшествия
Иркутск
11:01 28 Июля 2019
происшествия, паводки
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На некоторые района Иркутской области вновь обрушились дожди. В Тулуне выпала месячная норма осадков, сообщается на сайте регионального правительства. Подтоплены дома и участки. 

«Максимальное количество осадков в Иркутской области за сутки, 27 июля, выпало в городе Тулуне - 104 мм. Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне. В одном населенном пункте — селе Инга Черемховского района - зафиксирован подъем воды на реке Большая Белая выше критической отметки (450 см при критической отметке в 420 см)», — говорится в сообщении.

Дожди продолжат лить в Иркутской области 28 июля. Осадки ожидаются в Тулунском, Нижнеудинском и Зиминском районах. 

В связи с критической ситуацией губернатор региона Сергей Левченко поручил информировать администрации всех районов и население об угрозах подтопления.  

Отметим, что из-за продолжительных дождей пострадал и сам Иркутск. Автомобильные дороги и некоторые улицы города ушли под воду. Пользователи Сети публикую в интернете фотографии подтопленного Иркутска. 

Фото: ИркутскMedia

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Почти 1 тыс человек эвакуирована в Амурской области из-за наводнения

Почти 1 тыс человек эвакуирована в Амурской области из-за наводнения

27 Июля 2019 г.
Подтоплено 593 жилых дома.
Новости Иркутска: В Иркутской области прогнозируют повышение уровня воды в реках

В Иркутской области прогнозируют повышение уровня воды в реках

27 Июля 2019 г.
Ожидаются дожди
Новости Иркутска: Площадь природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае достигла почти 1,5 млн га

Площадь природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае достигла почти 1,5 млн га

26 Июля 2019 г.
По данным Лесопожарного центра в Красноярске, в Красноярском крае действует 126 пожаров на общей площади 928 595 гектаров.
Новости Иркутска: В Иркутской области действует 64 лесных пожара

В Иркутской области действует 64 лесных пожара

25 Июля 2019 г.
Около 500 тыс гектаров леса горит в Иркутской области.
Новости Иркутска: Семь человек продолжают числиться пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области

Семь человек продолжают числиться пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области

22 Июля 2019 г.
Ранее сообщалось о восьми пропавших.
Новости Иркутска: Списки погибших из-за наводнения в Иркутской области до сих пор не опубликованы

Списки погибших из-за наводнения в Иркутской области до сих пор не опубликованы

20 Июля 2019 г.
Это порождает слухи
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Для пострадавших от иркутского наводнения проведут ярмарки недвижимости

Для пострадавших от иркутского наводнения проведут ярмарки недвижимости

23 Июля 2019 г.
Они состоятся 25-28 июля в Тулуне и Нижнеудинске
Новости Иркутска: Отходам иркутского «Усольехимпрома» «присвоили» чернобыльский уровень опасности

Отходам иркутского «Усольехимпрома» «присвоили» чернобыльский уровень опасности

24 Июля 2019 г.
В Роспотребнадзоре считают рекультивацию территории завода срочным делом
Новости Иркутска: Работа мэра иркутского Тулуна вызвала критику полпреда

Работа мэра иркутского Тулуна вызвала критику полпреда

26 Июля 2019 г.
Состоялось заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356