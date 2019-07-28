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В Амурской области предложили ввести режим ЧС федерального значения из-за паводков

Главная Происшествия
Иркутск
14:26 28 Июля 2019
амурская, чс, паводок
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Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим ЧС федерального значения из-за паводков в регионе, сообщает РИА Новости.

С таким предложением он намерен обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве РФ.

 В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек, подтоплено 593 жилых дома, сообщили накануне в региональном МЧС. С 25 июля на территории региона действует режим ЧС.

От паводка пострадали Благовещенск, Селемджинский, Зейский, Мазановский, Бурейский, Тамбовский, Селемджинский и Октябрьский районы. Ожидается, что от паводка в ближайшее время могут пострадать еще 24 населенных пункта и около тысячи жилых домов.

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