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Вторая волна паводков в Иркутской области: режим ЧС и срочная эвакуация людей

Главная Происшествия
Иркутск
19:24 28 Июля 2019
происшествия, стихия, паводки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Иркутская область переживают вторую волну дождевых паводков. В городе Байкальск в Слюдянском районе ввели режим ЧС — власти приготовили для местных жителей пять пунктов временного размещения, сообщает ТАСС. 

В самом южном городе Иркутской области в результате подтопления рухнул мост на реке Солзан. Пока речи об экстренной эвакуации жителей не ведется — спасатели справляются со стихией своими силами. 

«Если возникнет потребность эвакуации, у нас обеспечены и подготовлены пункты временного размещения. Пять пунктов, они находятся в разных районах города», — сказал изданию мэр Байкальска Василий Темгеневский.

Отметим, что в Байкальске проживает 12 тысяч человек. 

Тем временем жителей Тулуна решили эвакуировать из-за второй волны паводков. 

«Силами МЧС России, полиции, администрации муниципальных образований организовано оповещение и эвакуация жителей территории, которая находится под угрозой подтопления. В городе Тулуне это районы Мясокомбината, Гидролизный, ЛДК. В Тулунском районе эвакуация проходит в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь, Евдокимовский. Для оказания помощи при эвакуации в Тулунский район из города Братска направлен вертолет Ми-8 МЧС России», — говорится в сообщении областного МЧС. 

Для людей приготовили пункты временного размещения. 

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