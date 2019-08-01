Более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за лесных пожаров. Об этом сообщили сегодня в МЧС РФ.

«МЧС России продолжает оказывать содействие в тушении природных пожаров на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области, где в 804 населенных пунктах 38 районов наблюдаются задымления», - говорится в сообщении.

В МЧС сегодня также назвали основную причину распространения пожаров.

«Площадь пожаров увеличилась за счет того, что сформировались условия для длительного периода сухой погоды антициклональной и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе находящихся на удаленных территориях», - сообщил журналистам заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС Сергей Абанин.

МЧС привлекает к тушению два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8, которые провели более 25 сливов и сбросили более 260 тонн воды. Общая группировка сил и средств, привлеченная для тушения лесных пожаров, составляет более 2,8 тыс человек, а также 390 единиц техники.

В среду президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению лесных пожаров в стране.

Площадь лесных пожаров в России составляет почти 3 млн гектаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.