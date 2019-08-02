Вертолеты Минобороны приступили к тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области

Вертолеты армейской авиации приступили к тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом сообщили сегодня в Минобороны.

Ежедневно они будут выполнять от 10 до 15 вылетов для локализации очагов возгораний.

В среду президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению лесных пожаров в стране.

Площадь лесных пожаров в России составляет несколько миллионов гектаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Так, площадь лесных пожаров только в Красноярском крае за сутки выросла почти на 13 тыс гектаров, сообщили сегодня в региональном лесопожарном центре.

"На территории края действует 129 лесных пожаров на общей площади - 1 109 992,2 гектаров, в том числе в зоне контроля - 101 на площади - 1 100 005 гектаров", - говорится в сообщении.

Задымление от пожаров распространяется на территории Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.

Согласно данным МЧС за четверг, 1 августа, в зоне задымления из-за лесных пожаров находятся более 800 населенных пунктов.