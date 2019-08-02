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Паводок в Амурской области за сутки подтопил еще семь населенных пунктов

Главная Происшествия
Иркутск
13:14 2 Августа 2019
сибирь, дальний, восток, паводок
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Паводок в Амурской области за сутки подтопил еще семь населенных пунктов, сообщили сегодня в правительстве региона. Таким образом в регионе всего пострадали 39 населенных пунктов.

«За последние сутки еще семь населенных пунктов области оказались затопленными. Общее количество подтопленных населенных пунктов - 39 на территории 14 муниципальных образований (13 районов (+3 за сутки) одного городского округа. Вода уходит из частных жилых домов в Мазановском и Селемджинском районах (–17 и –6 соответственно), прибывает в Свободненском (+5 за сутки) и Серышевском (+1 за сутки). Без изменений осталось количество подтопленных домов в Белогорске», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Между тем, как сообщил РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов, уровень воды в реке Селенга из-за дождей в Монголии поднялся близко к критической отметке, что угрожает затоплением поселку Новоселенгинск и столице Бурятии Улан-Удэ.

В свою очередь, власти Хабаровского края приступили к ликвидации последствий паводка в селе Удское Тугуро-Чумиканского района, где в зону паводка попали 32 жилых дома и 60 приусадебных участков.

Также сегодня стало известно, что движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области открыто после второй волны паводка. «Второго августа, в 5.00 (0.00 мск) возобновили движение для всех видов транспорта по участку трассы «Сибирь» в Тулунском районе км 1491+200 - км 1494+300. Организовано реверсивное движение», - сообщает ФКУ УПРДОР «Прибайкалье».

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