Уровень воды в Тулуне упал ниже критического уровня

Уровень воды в реке Ия (Тулунский район Иркутской области) опустился ниже критического уровня. Об этом говорится в сообщении администрация города Тулуна.

«Уровень воды в реке Ия на 10.00 4 августа составил 697 сантиметров», при критической отметке в 7 метров, говорится в сообщении.

В конце июня в Иркутской области оказалась в зоне паводка. В зоне наводнения оказались более 100 населенных пунктов, были подтоплены почти 11 тыс жилых домов. Более всего пострадали Нижнеудинск и Тулун. В результате стихии погибли 25 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.

В то же время, губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил сегодня, что начались подготовительные работы по возведению нового жилья для пострадавших от паводка в Тулуне.