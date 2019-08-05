В Иркутской области подтопленными остаются 29 домов в 7 населенных пунктах, сообщили сегодня в региональном МЧС.

«По состоянию на 5 августа в 7 населенных пунктах остаются подтопленными 29 домов, 317 приусадебных участков, 1 социально значимый объект, 9 участков автомобильных дорог», - говорится в сообщении.

В конце июня в Иркутской области оказалась в зоне паводка. В зоне наводнения оказались более 100 населенных пунктов, были подтоплены почти 11 тыс жилых домов. Более всего пострадали Нижнеудинск и Тулун. В результате стихии погибли 25 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.