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На всей территории Хабаровского края объявлен режим ЧС из-за паводков

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Иркутск
15:43 5 Августа 2019
ситуация, паводки, хабаровск, чс, происшествия
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На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

В понедельник уровень Амура у Хабаровска превысил 443 сантиметра. Паводок добрался до островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский.

По прогнозам Дальневосточного управления Росгидрометра, волна паводка достигнет города 12-14 августа, вода поднимется до отметки в 600 сантиметров.

Сложная ситуация с паводком сохраняется и в Иркутской области, где по состоянию на 5 августа в 7 населенных пунктах остаются подтопленными 29 домов, 317 приусадебных участков, 1 социально значимый объект, 9 участков автомобильных дорог.

Фото с сайта правительства Хабаровского края

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