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Лесные пожары в Сибири оказались делом рук сибиряков

Главная Происшествия
Иркутск
17:05 5 Августа 2019
авиа, лесные пожары, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Неосторожное обращение с огнем является главной причиной возникновения лесных пожаров в Сибири. К такому выводу пришли в МЧС, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня в министерстве прошло селекторное совещание, участники которого обсудили ситуацию с лесными пожарами на территории Сибири и Дальнего Востока. В частности, были подведены итоги авиаразведки.

«Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог, что дает основание предположить основной причиной возникновения природных пожаров неосторожное обращение человека с огнем», - сделали вывод в ведомстве.

Напомним, ранее говорилось о том, что главной причиной лесных пожаров в Сибири являются сухие грозы.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале августа в регионы Сибири и Дальнего Востока, где полыхают лесные пожары, отправлена группа сотрудников центрального аппарата СКР. В ее состав вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил членам группы оказать на местах помощь в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня.

По данным МЧС, к сегодняшнему дню общая площадь пожаров с 30 июля сократилась на 25%. Площадь активного горения составляет около 57 тыс. га. Из них на Красноярский край приходится более 42 тыс. га, на Иркутскую область – около 14 тыс. га.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в интернете размещена петиция с требованием к российскому руководству ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров. К сегодняшнему дню ее подписало почти 1,1 млн человек.

Фото: сайт МЧС России

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