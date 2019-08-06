Замминистра обороны РФ приехал к месту ЧП в Ачинском районе

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков прибыл к месту ЧП в Ачинском районе, где вчера произошло возгорание хранилища пороховых зарядов. Он обсуждает с краевыми и муниципальными властями возможности тушения огня на военной базе.

В Ачинский район также приехали сотрудники МЧС, спасатели и поисковые отряды чрезвычайного ведомства. Пока одни организовывают поиск и эвакуацию людей в пункты временного размещения, другие — занимаются ликвидацией последствий ЧП.

Отметим, что по последним данным, в результате взрывов пострадали 12 человек. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил оперативно оценить ущерб, а также выделить пострадавшим материальную помощь.

Напомним, людей, проживающих в 7 и 15-километровых зонах от военной базы, решено эвакуировать. В организованных ПВР находятся 2,7 тысячи человек. Почти 500 человек на электричках приехали в Красноярск — их поселили в общежитии.

Фото: ЧП Ачинск