6 августа
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Иркутской области не осталось подтопленных домов

Главная Происшествия
Иркутск
11:52 6 Августа 2019
мчс, наводнение, дома
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Вода ушла из всех жилых домов и социально-значимых объектов в Иркутской области. Подтопленными остаются отдельные приусадебные участки и отрезки автодорог, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По данным на 7:00 по местному времени подтопленных домов и социально-значимых объектов нет. В четырех населенных пунктах остаются подтопленными 38 приусадебных участков, и пять участков автомобильных дорог», - сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы главного управления МЧС по Иркутской области.

Речь идет о городе Нижнеудинске, а также селах Кимельтей, Карымск и Уян. Кроме того, без электроэнергии остается одна из деревень в Тулунском районе. Напомним, что вторая волна паводка, вызванного обильными дождями, пришла в регион в конце июля.

В Тулуне вчера прошло заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ходе нее было объявлено, что с 6 августа в городе начинает работать бригада по отлову бездомных собак. Всего планируется отловить более 300 животных.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Замминистра обороны РФ приехал к месту ЧП в Ачинском районе

Замминистра обороны РФ приехал к месту ЧП в Ачинском районе

6 Августа 2019 г.
Пострадавшим окажут материальную помощь
Новости Иркутска: Лесные пожары в Сибири оказались делом рук сибиряков

Лесные пожары в Сибири оказались делом рук сибиряков

5 Августа 2019 г.
Большая часть очагов расположена вблизи дорог
Новости Иркутска: На всей территории Хабаровского края объявлен режим ЧС из-за паводков

На всей территории Хабаровского края объявлен режим ЧС из-за паводков

5 Августа 2019 г.
В понедельник уровень Амура у Хабаровска превысил 443 сантиметра.
Новости Иркутска: В Иркутской области подтопленными остаются 29 домов

В Иркутской области подтопленными остаются 29 домов

5 Августа 2019 г.
В Иркутской области подтопленными остаются 29 домов в 7 населенных пунктах.
Новости Иркутска: Уровень воды в Тулуне упал ниже критического уровня

Уровень воды в Тулуне упал ниже критического уровня

4 Августа 2019 г.
Уровень воды в реке Ия на 10.00 4 августа составил 697 сантиметров.
Новости Иркутска: Паводок в Амурской области за сутки подтопил еще семь населенных пунктов

Паводок в Амурской области за сутки подтопил еще семь населенных пунктов

2 Августа 2019 г.
Таким образом в регионе всего пострадали 39 населенных пунктов.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Бурятская девушка выиграла монгольский конкурс красоты

Бурятская девушка выиграла монгольский конкурс красоты

2 Августа 2019 г.
Конкурс «Мисс монгольских наций» завершился в Улан-Баторе
Новости Иркутска: В Бурятии опасаются наступления паводка из-за дождей в Монголии

В Бурятии опасаются наступления паводка из-за дождей в Монголии

2 Августа 2019 г.
Вчера в поселке Джида прорвало дамбу
Новости Иркутска: В пережившем наводнение иркутском Тулуне готовят площадку для нового жилья

В пережившем наводнение иркутском Тулуне готовят площадку для нового жилья

1 Августа 2019 г.
Работы ведет компания «Востсибстрой»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356