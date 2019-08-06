В Иркутской области не осталось подтопленных домов

Вода ушла из всех жилых домов и социально-значимых объектов в Иркутской области. Подтопленными остаются отдельные приусадебные участки и отрезки автодорог, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По данным на 7:00 по местному времени подтопленных домов и социально-значимых объектов нет. В четырех населенных пунктах остаются подтопленными 38 приусадебных участков, и пять участков автомобильных дорог», - сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы главного управления МЧС по Иркутской области.

Речь идет о городе Нижнеудинске, а также селах Кимельтей, Карымск и Уян. Кроме того, без электроэнергии остается одна из деревень в Тулунском районе. Напомним, что вторая волна паводка, вызванного обильными дождями, пришла в регион в конце июля.

В Тулуне вчера прошло заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ходе нее было объявлено, что с 6 августа в городе начинает работать бригада по отлову бездомных собак. Всего планируется отловить более 300 животных.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области