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Иркутские пожары продолжают наступление

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Иркутск
12:09 7 Августа 2019
мчс, лесные пожары, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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Несмотря на все предпринимаемые усилия, площадь лесных пожаров в Иркутской области растет. За минувшие сутки она увеличилась еще на 25 тыс. га, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным регионального главного управления МЧС, к утру сегодняшнего дня пожары полыхали на площади 675,5 тыс. кв. м. При этом количество природных очагов выросло на четыре, а число природных пожаров в 5-километровой зоне от населенных пунктов до пяти. Например, в Бодайбинском районе пожар действует уже в 3 км от поселка Светлый. Отмечается также, что 37 населенных пунктов находится в зоне задымления.

«На тушение природных пожаров в Прибайкалье задействованы 1 197 человек и 244 единицы техники, в том числе девять воздушных судов МЧС России и Министерства обороны. Авиация применяется для борьбы с пожарами, в первую очередь, вблизи населенных пунктов. Так, только за прошедшие сутки с воздуха было потушено 4 километра горящей кромки», - говорится в сводке ведомства. 

По данным правительства Иркутской области, вчера группировка, которая занята ликвидацией лесных пожаров в регионе, была увеличена на 159 человек, количество техники выросло на 30 единиц.

Тем временем, минобороны РФ сообщило о том, что военная авиация завершает свое участие в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Это решение было принято в связи с тем, что «все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы». По последним данным, площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до 770 тыс. га.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области  

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