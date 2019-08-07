Иркутские пожары продолжают наступление

Несмотря на все предпринимаемые усилия, площадь лесных пожаров в Иркутской области растет. За минувшие сутки она увеличилась еще на 25 тыс. га, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным регионального главного управления МЧС, к утру сегодняшнего дня пожары полыхали на площади 675,5 тыс. кв. м. При этом количество природных очагов выросло на четыре, а число природных пожаров в 5-километровой зоне от населенных пунктов до пяти. Например, в Бодайбинском районе пожар действует уже в 3 км от поселка Светлый. Отмечается также, что 37 населенных пунктов находится в зоне задымления.

«На тушение природных пожаров в Прибайкалье задействованы 1 197 человек и 244 единицы техники, в том числе девять воздушных судов МЧС России и Министерства обороны. Авиация применяется для борьбы с пожарами, в первую очередь, вблизи населенных пунктов. Так, только за прошедшие сутки с воздуха было потушено 4 километра горящей кромки», - говорится в сводке ведомства.

По данным правительства Иркутской области, вчера группировка, которая занята ликвидацией лесных пожаров в регионе, была увеличена на 159 человек, количество техники выросло на 30 единиц.

Тем временем, минобороны РФ сообщило о том, что военная авиация завершает свое участие в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Это решение было принято в связи с тем, что «все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы». По последним данным, площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до 770 тыс. га.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области