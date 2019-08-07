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Следователи отправились на север Красноярского края для установления причин лесных пожаров

Главная Происшествия
Иркутск
16:46 7 Августа 2019
красноярск, происшествия, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственно-оперативная группа краевой полиции отправилась в Богучанский район Красноярского края для установления причин лесных пожаров в регионе. Следователи отработают на всех территориях, где горела тайга. Группу возглавляет замначальника главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-майор юстиции Тамара Белкина. Силовики отрабатывают все версии возникновения лесных пожаров, в том числе и умышленные поджоги с целью скрыть незаконную вырубку леса. 

«Следователи и эксперты работают на местах происшествий, представители МЧС в соответствии с действующими методиками определяют источники и причины возгорания, оперативник УЭБиПК устанавливают свидетелей возникших пожаров, а также лиц, возможно причастных к случившемуся», - пояснили в пресс-службе полиции. 

Силовики осматривают лесосеки и определяют размеры порубок, чтобы установить законность осуществления лесозаготовительной деятельности. 

Отметим, что ранее замглавы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме сообщил, что главной причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем. Вывод сделали на том основании, что большая часть возгораний возникала вблизи дорог.

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