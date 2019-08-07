Поиск виновных в сибирских пожарах в самом разгаре

На борьбу с лесными пожарами в Сибири брошены крупные силы МЧС и минобороны РФ. Им помогают местные власти и волонтеры. Несмотря на это, огонь не отступает. Только в ночь на 7 августа площадь пожаров в Красноярском крае увеличилась до 844 тыс. га. В Иркутской области к утру сегодняшнего дня огонь «отвоевал» еще 25 тыс. га, и общая площадь пожаров достигла 675 тыс. га. О ходе поиска виновных сообщает корреспондент Sibnovosti.ru Валерий Лавский.

Масштаб бедствия и возможный ущерб (его еще никто толком не считал) вызвали, в отличие от прошлых лет, резкую реакцию общественности. В интернете опубликована петиция с требованием к российскому руководству ввести режим чрезвычайной ситуации для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров. К настоящему времени ее подписало 1,46 млн человек. Даже в расположенном далеко от пожаров Новосибирске посвященный этой проблеме митинг 6 августа собрал несколько сотен человек. Они потребовали привлечь для тушения все возможные силы МЧС и Росгвардии, провести расследование причин появления пожаров и изменить федеральное законодательство таким образом, чтобы оно сделало борьбу с огнем эффективной.

По оценке министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, регион в этом году столкнулся с двумя периодами натиска лесных пожаров. Основной причиной на первом этапе в начале лесопожарного сезона он назвал человеческий фактор. До 80% случаев пришлось на сельскохозяйственные палы, неосторожное обращение с огнем, искры от локомотивов на железных дорогах и т. п.

На втором этапе ситуацию усугубили климатические условия – мощный антициклон расположился над значительной частью края. По данным Дмитрия Маслодудова, в июле в Эвенкийском муниципальном районе выпало примерно 5% месячной нормы осадков. Но даже в этом случае, как признал министр, человеческий фактор в числе основных причин сохраняется. Сухие грозы без дождей стали причиной не более 55-57% пожаров.

«Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог, что дает основание предположить основной причиной возникновения природных пожаров неосторожное обращение человека с огнем», - сделали вывод в МЧС 5 августа, сославшись на результаты авиационной разведки.

Ситуация заинтересовала правоохранительные органы. Глава СКР Александр Бастрыкин в начале августа направил в восточные регионы страны группу сотрудников центрального аппарата СКР. В ее состав вошли «наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства». Они должны оказать сибирским коллегам помощь в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня.

Изучением ситуации занялись и органы прокуратуры.

«Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров. Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов», - заявил в начале этой недели официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Кроме того, прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов сказал «РИА Новости», что некоторые региональные власти искажали статистику по лесным пожарам, и поэтому федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно на них реагировать. Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов, впрочем, утверждает, что никакого резона заниматься такими искажениями у региональных властей нет. Они от этого ничего не выигрывают.

Но в любом случае действия профильных чиновников на местах станут предметом особого внимания со стороны правоохранителей. Столичным следователям, командированным в Сибирь, поставлена задача, в том числе, выяснить «существующий в регионах порядок предупреждения и предотвращения лесных пожаров».

А в Сибири и без пожаров дела с управлением лесами обстоят не самым блестящим образом. В феврале этого года арестовали начальника департамента лесного хозяйства Томской области Михаила Малькевича. В июне задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. В июле возбудили уголовное дело в отношении руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии Александра Мартынова.

Фото: сайт МЧС