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Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 10%

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Иркутск
12:51 8 Августа 2019
лесные пожары, сибирь, ситуация
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Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки до 179,2 тыс гектаров. Об этом сообщила сегодня пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 августа в России ликвидированы 27 лесных пожаров на площади 12 667 гектаров», - говорится в заявлении.

Накануне сообщалось о 180 действующих лесных пожара на площади 163,2 тыс.

Согласно данным ведомства, на 00.00 мск четверга в России действовали 199 лесных пожаров на площади 179 179 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению. Их наибольшее число отмечается в Иркутской области - 74 пожара на землях лесного фонда на площади 113 526 гектаров, отмечает РИА Новости.

Режим ЧС ранее был объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

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