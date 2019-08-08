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Число подтопленных населенных пунктов в Амурской области сократилось до 36

Главная Происшествия
Иркутск
16:03 8 Августа 2019
паводки, приамурье, ситуация
Автор: Sibnovosti.ru
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Число подтопленных паводком населенных пунктов в Амурской области за сутки сократилось до 36. Об этом сообщили сегодня в правительстве региона.  

«По состоянию на 8 августа, на территории 14 муниципальных образований и двух городских округов - Белогорск и Благовещенск - подтоплено 36 населённых пунктов. За минувшие сутки вода ушла из трех населенных пунктов»,- говорится в сообщении.

Всего в Приамурье остаются подтопленными 20 частных жилых домов, 555 придворовых территории, 350 дачных участков. «Без транспортного сообщения остаются восемь населенных пунктов: один в Зейском районе, два - в Ромненском, три в Архаринском и два в Серышевском»,- отметили в правительстве.

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