Число подтопленных населенных пунктов в Амурской области сократилось до 36

Число подтопленных паводком населенных пунктов в Амурской области за сутки сократилось до 36. Об этом сообщили сегодня в правительстве региона.

«По состоянию на 8 августа, на территории 14 муниципальных образований и двух городских округов - Белогорск и Благовещенск - подтоплено 36 населённых пунктов. За минувшие сутки вода ушла из трех населенных пунктов»,- говорится в сообщении.

Всего в Приамурье остаются подтопленными 20 частных жилых домов, 555 придворовых территории, 350 дачных участков. «Без транспортного сообщения остаются восемь населенных пунктов: один в Зейском районе, два - в Ромненском, три в Архаринском и два в Серышевском»,- отметили в правительстве.