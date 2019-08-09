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Более ста иркутских населенных пунктов попало в зону задымления

Главная Происшествия
Иркутск
12:33 9 Августа 2019
мчс, лесные пожары, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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Задымление от лесных пожаров зафиксировано в 103 населенных пунктах Иркутской области. Они расположены в восьми районах региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Наибольшее число таких населенных пунктов в Киренском районе – 29. Ветер несет туда дым с пожаров, полыхающих не только в Иркутской области, но и в Республике Саха (Якутия).

«По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Центра гигиены и эпидемиологии 8 августа в городах Усть-Кут, Киренск, Усть-Илимск, Бодайбо, превышений ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе не зарегистрировано», - отметили в главном управлении МЧС по Иркутской области.

По данным пресс-службы регионального правительства, природные пожары распространились на площади, уже превысившей 700 тыс. га.

Тем временем, в Алтайском крае удалось ликвидировать угрозу распространения степного пожара, который надвигался из соседнего Казахстана. Для этого, по данным главного управления МЧС по Алтайскому краю, сотрудникам пожарной службы пришлось действовать на территории сопредельного государства вместе с казахстанскими коллегами.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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