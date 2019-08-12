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Иркутские пожары охватили еще 68,5 тыс. гектаров

Главная Происшествия
Иркутск
12:47 12 Августа 2019
лесные пожары, прогноз, дождь
Автор: Sibnovosti.ru
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Площадь лесных пожаров за сутки в Иркутской области увеличилась на 68,5 тыс. га. В настоящее время она составляет почти 770 тыс. га, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В локализованном состоянии на утро 12 августа зарегистрировано 19 пожаров общей площадью 16 965 га … Действующими остаются 57 пожаров на площади 107 323 га … Три пожара действуют на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Качугском районе, два - на землях Витимского заповедника в Бодайбинском районе. Общая площадь очагов составляет 3 252 га … В зоне контроля закрыто 59 пожаров общей площадью 642 328 га», - говорится в сообщении регионального правительства.

По данным главного управления МЧС по Иркутской области в зоне задымления из-за лесных пожаров в воскресенье оставалось 74 населенных пункта.

«10 августа в городе Киренске было отобрано 8 проб, превышение ПДК (макс/раз) отмечается в 6 из них: диоксид серы - в 1,04 раза; оксид углерода - в 1,2 раза, диоксид азота - в 1,1 раза. В городе Усть-Куте отобрано 8 проб, превышение ПДК по оксиду углерода в 1,2 раза (макс/раз) отмечалось в 1 из них», - отметили в ведомстве.

Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует сегодня местами по области сильные дожди и усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Фото: официальный портал Иркутской области

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