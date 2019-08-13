Уровень воды в иркутских реках снова поднимается

На некоторых реках Иркутской области ожидается новое повышение уровня воды. О прогнозе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным Гидрометцентра, на которые ссылается ТАСС, сегодня и завтра на реке Уде в районе города Нижнеудинска, на реке Ие в Тулуне, на Бирюсе в районе города Бирюсинска и поселка Шиткино ожидается повышение уровня воды на 80-125 см. На остальных реках области оно составит от пяти до 40 см.

В сообщении главного управления МЧС по региону содержится предупреждение о сильных ливнях 13 августа. Особенно в северо-восточных районах. Сегодня утром мэрия Тулуна проинформировала жителей о том, что уровень воды в Ие к 8:00 поднялся за последние 12 часов на 28 см и достиг отметки 584 см.

Напомним, Иркутская область пережила уже две волны паводка. Его жертвами стали 25 человек. В результате было решено построить для Тулуна и Нижнеудинска новые защитные сооружения. Так, в Тулуне дамбы возведут на правом берегу Ии по ул. Жданова и Гидролизной, на левом берегу – по ул. Песочной. Трассировку защитных сооружений для Нижнеудинска предполагается обсудить на заседании областного оперативного штаба на следующей неделе.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области