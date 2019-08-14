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В Иркутской области насчитали 17,4 тысячи подтопленных домов

Главная Происшествия
Иркутск
10:35 14 Августа 2019
вице-премьер, наводнение, дома
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области уточняют масштабы ущерба, который нанес паводок жилому фонду региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Всего было подтоплено 17,4 тыс. домов. 1,3 тыс. из них вообще снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос, поскольку восстановить их невозможно.

Эти цифры назвали в пресс-службе вице-премьера РФ Виталия Мутко. Как писали Sibnovosti.ru, он возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения.

По данным ТАСС, обследованием домов занимаются 16 специализированных организаций. К настоящему времени они обследовано 7,4 тыс. домов. Пока выдано 369 сертификатов на право получения выплат по утрате жилья.

«В затопленных городах Тулун и Нижнеудинск начинаются проектно-изыскательские работы для строительства сооружений инженерной защиты. … Срок завершения проектных работ - июнь 2020 года. К началу сентября 2020 года планируется начать строительство. Завершат реализацию проектов в четвертой декаде 2021 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, с конца июня этого года Иркутская область пережила две волны паводка, вызванного сильными дождями.

Фото: официальный портал Иркутской области

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