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В Бурятии утонул инспектор ГИМС

Главная Происшествия
Иркутск
11:23 20 Августа 2019
мчс, сотрудники, тело
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия найдено тело сотрудника государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Михаила Медведева. Он утонул во время патрулирования, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

34-летний сотрудник улан-удэнского инспекторского участка ГИМС погиб в местечке Омулевка Тарбагатайского района при патрулировании Селенги. По данным службы информации «Радио Сибирь», у лодки отказало рулевое управление. Судоводитель выпал за борт, а его напарник смог удержаться на борту. Но его попытки выровнять судно и помочь коллеге оказались безуспешными.

Тело погибшего было обнаружено у села Вознесеновка. Это примерно в 20 км от места происшествия.

«По данному факту назначена служебная проверка. Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ проводятся доследственные мероприятия», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Республике Бурятия.

Фото: сайт Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР

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