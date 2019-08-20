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Вода в Амуре у Хабаровска приблизилась к критической отметке

Главная Происшествия
Иркутск
13:09 20 Августа 2019
восток, дальний, паводок, ситуация
Автор: Sibnovosti.ru
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По сообщению ГУМЧС России по Хабаровскому краю, уровень воды в Амуре у Хабаровска фактический достиг критической отметки, поднявшись до 6 метров. Повышение уровня воды вызвано сильными проливными дождями в крае.

«По информации Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка смещается у города Хабаровска. На 08.00 (01.00 мск) 20 августа 2019 года уровень воды поднялся на 5 сантиметров и составил 600 сантиметров, достигнув отметки опасного явления», - отмечается в сообщении.

В Хабаровском крае продолжает действовать режим ЧС из-за паводков.

Между тем, как сообщили сегодня власти Приморья, паводковая ситуация на реках края стабилизируется, вода отступает.

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