Площадь иркутских лесных пожаров резко сократилась

Лесные пожары в Иркутской области пошли на убыль. Их общая площадь к сегодняшнему утру сократилась до 820 га, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Новых лесных пожаров на землях лесного фонда Иркутской области за прошедшие сутки, 21 августа, не обнаружено. Продолжает действовать один очаг на площади 729 га в Катангском районе. В локализованном состоянии на утро 22 августа зарегистрировано два очага в Усть-Кутском районе общей площадью 91 га», - проинформировало правительство региона.

Между тем, отмечает ТАСС, в минувшую среду пожары действовали на площади 37 тыс. га. В начале августа площадь лесов, охваченная огнем, превышала 700 тыс. га.

По данным главного управления МЧС по Иркутской области, в ряде районов региона 20 и 21 августа прошли дожди. Ливневые дожди и грозы прогнозируются сегодня на западе и северо-западе области.

Фото: официальный портал Иркутской области