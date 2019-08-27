Главы иркутских муниципалитетов оштрафованы за несвоевременное оповещение о ЧС

В Тайшетском районе Иркутской области оштрафованы руководителя ряда муниципалитетов. Суд привлек их к административной ответственности за несвоевременное оповещение жителей о чрезвычайной ситуации во время наводнения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О решении суда проинформировала областная прокуратура. По ее данным, речь идет о главах Тайшетского района, а также Шелеховского, Зареченского и Тальского муниципальных образований. Дела об административных правонарушениях были возбуждены по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения). Размер штрафа – 10 тысяч рублей.

Напомним, в июле ушел в отставку мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов. Это произошло после скандала, вызванного тем, что он, как предполагается, использовал муниципальную спецтехнику для борьбы с наводнением в своем хозяйстве. Сергей Худоногов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций).

Кроме того, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло высказал недовольство работой мэра Тулуна Юрия Кариха.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области