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Главы иркутских муниципалитетов оштрафованы за несвоевременное оповещение о ЧС

Главная Происшествия
Иркутск
18:00 27 Августа 2019
наводнение, штраф, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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В Тайшетском районе Иркутской области оштрафованы руководителя ряда муниципалитетов. Суд привлек их к административной ответственности за несвоевременное оповещение жителей о чрезвычайной ситуации во время наводнения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О решении суда проинформировала областная прокуратура. По ее данным, речь идет о главах Тайшетского района, а также Шелеховского, Зареченского и Тальского муниципальных образований. Дела об административных правонарушениях были возбуждены по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения). Размер штрафа – 10 тысяч рублей.  

Напомним, в июле ушел в отставку мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов. Это произошло после скандала, вызванного тем, что он, как предполагается, использовал муниципальную спецтехнику для борьбы с наводнением в своем хозяйстве. Сергей Худоногов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций).

Кроме того, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло высказал недовольство работой мэра Тулуна Юрия Кариха.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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