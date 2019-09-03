В Красноярске будут судить живодера, сбросившего собаку с 9 этажа

Красноярцу, который выбросил породистую собаку из окна 9 этажа, грозит до 3 лет лишения свободы. Полицейские передали в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным.

Все произошло в общежитии на улице Северо-Енисейская в Железнодорожном районе Красноярска. Мужчина поссорился с женой и решил ей назло расправиться с ее питомцем. Он схватил кокер-спаниеля и выбросил в окно. Собака упала на крышу первого этажа и от полученных травм скончалась на месте, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой полиции. Во время совершения преступления мужчина был пьян.

«В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения», - пояснили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году в Дивногорске суд вынес приговор мужчине, который зарезал щенка на глазах у детей. Находясь рядом с детским садом, он нанес собаке множественные удары ножом, а потом перерезал горло. За жестокое обращение с животным 42-летнего мужчину приговорили к ограничению свободы сроком на 6 месяцев.