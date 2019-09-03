3 сентября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Красноярске будут судить живодера, сбросившего собаку с 9 этажа

Главная Происшествия
Иркутск
17:45 3 Сентября 2019
происшествия, красноярск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярцу, который выбросил породистую собаку из окна 9 этажа, грозит до 3 лет лишения свободы. Полицейские передали в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным.

Все произошло в общежитии на улице Северо-Енисейская в Железнодорожном районе Красноярска. Мужчина поссорился с женой и решил ей назло расправиться с ее питомцем. Он схватил кокер-спаниеля и выбросил в окно. Собака упала на крышу первого этажа и от полученных травм скончалась на месте, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой полиции. Во время совершения преступления мужчина был пьян. 

«В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения», - пояснили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году в Дивногорске суд вынес приговор мужчине, который зарезал щенка на глазах у детей. Находясь рядом с детским садом, он нанес собаке множественные удары ножом, а потом перерезал горло. За жестокое обращение с животным 42-летнего мужчину приговорили к ограничению свободы сроком на 6 месяцев.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Главы иркутских муниципалитетов оштрафованы за несвоевременное оповещение о ЧС

Главы иркутских муниципалитетов оштрафованы за несвоевременное оповещение о ЧС

27 Августа 2019 г.
Выписаны штрафы по 10 тысяч рублей
Новости Иркутска: Площадь иркутских лесных пожаров резко сократилась

Площадь иркутских лесных пожаров резко сократилась

22 Августа 2019 г.
В ряде районов региона идут сильные дожди
Новости Иркутска: Вода в Амуре у Хабаровска приблизилась к критической отметке

Вода в Амуре у Хабаровска приблизилась к критической отметке

20 Августа 2019 г.
Повышение уровня воды вызвано сильными проливными дождями в крае.
Новости Иркутска: В Бурятии утонул инспектор ГИМС

В Бурятии утонул инспектор ГИМС

20 Августа 2019 г.
Следователи проводят проверку обстоятельств происшествия на Селенге
Новости Иркутска: Еще в двух районах Приморья введен режим ЧС

Еще в двух районах Приморья введен режим ЧС

17 Августа 2019 г.
В общей сложности в Приморье в настоящее время подтоплено более 460 подворий и примерно 130 домов.
Новости Иркутска: В Иркутской области насчитали 17,4 тысячи подтопленных домов

В Иркутской области насчитали 17,4 тысячи подтопленных домов

14 Августа 2019 г.
Власти уточняют последствия паводка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В зоне паводка в Хабаровском крае находятся 69 населенных пунктов

В зоне паводка в Хабаровском крае находятся 69 населенных пунктов

2 Сентября 2019 г.
170 жилых домов подтоплены
Новости Иркутска: Строительство очистных в Улан-Удэ получит дополнительную федеральную помощь

Строительство очистных в Улан-Удэ получит дополнительную федеральную помощь

3 Сентября 2019 г.
Для завершение проекта не хватает средств
Новости Иркутска: Иркутские ученые открыли новый минерал

Иркутские ученые открыли новый минерал

31 Августа 2019 г.
Специальная комиссия уже утвердила новое название для горной породы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356