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Установка котельной для военных в Улан-Удэ привела к уголовному делу

Главная Происшествия
Иркутск
18:36 11 Сентября 2019
поставки, уголовное, военная
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственное управление МВД по Республике Бурятия расследует уголовное дело в отношении гендиректора ООО СМУ-11, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Оно возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным сайта военной прокуратуры Восточного военного округа, дело было возбуждено после проверки, проведенной военной прокуратурой Улан-Удэнского гарнизона. Она касалась исполнения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

«Установлено, что генеральный директор общества с ограниченной ответственностью СМУ-11 существенно завысил объем выполненных работ по государственному контракту на поставку и установку блочно-модульной водогрейной котельной на одном из военных объектов в г. Улан-Удэ. В результате государству причинен ущерб в размере 19 млн рублей», - говорится в сообщении окружной военной прокуратуры.

Материалы проверки были переданы в следственные органы.

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