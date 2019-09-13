Город в Иркутской области час прожил без электроэнергии

Около часа в Иркутской области оставался без электроэнергии целый город. О ЧП сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Причиной стало аварийное отключение Вл-110 кВ подстанция Т-1 «Луговая» в городе Шелехове. Информация об этом поступила в главное управление МЧС по Иркутской области в 06:00. По данным ведомства, под отключение попало 2,2 тыс. жилых домов, в которых проживает 47,4 тыс человек.

На место были отправлены две аварийно- восстановительные бригады «Иркутской электросетевой компании». С проблемой энергетикам удалось справиться довольно быстро. Уже в 07:00 электроснабжение в Шелехове было восстановлено в полном объеме. Причина отключения пока не определена.

Шелехов находится на юге Иркутской области, в 12 км от регионального центра. Упомянутые в сообщении регионального управления МЧС 47,4 тыс. человек – это все население муниципалитета.

Фото: официальный сайт Шелеховского района