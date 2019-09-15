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В Ангарске загорелась квартира в газифицированном доме

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Иркутск
17:57 15 Сентября 2019
происшествия, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специалисты назвали причину пожара в жилой пятиэтажке в городе Ангарске. Возгорание на площади более 90 «квадратов» произошло в ночь на 15 сентября — сотрудники МЧС вывели из квартир пять человек. Все они были госпитализированы. 

«Воспламенение газововоздушной смеси от неустановленного пока источника зажигания привело к пожару в жилом пятиэтажном доме в 8 микрорайоне города Ангарска. Эту версию подтвердили специалисты», — сообщили в МЧС. 

По словам экспертов, источником зажигания при скоплении газа в помещении могла послужить любая искра. 

«Видимых повреждений несущих конструкций здания не произошло», — подытожили в ведомстве. 

Пожар тушили 19 человек личного состава МЧС и пять единиц техники. 

 
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