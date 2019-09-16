В иркутских горах нашли погибшего туриста

Турист, пропавший в горах в Иркутской области, найден мертвым. Об итогах поисковой операции сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Тело мужчины обнаружено, эвакуацией занимались спасатели пожарно-спасательной службы Иркутской области», - рассказали ТАСС в главном управлении МЧС по региону.

Ранее ведомство сообщало о том, что поиски пропавшего туриста идут в Слюдянском районе с 6 сентября. 58-летний житель Слюдянки 5 сентября ушел в поход на Пик Черского Комаринского хребта горной гряды Хамар-Дабана и в условленное время не вышел на связь с родственниками. По данным спасателей, турист был легко, имел при себе минимальный запас продуктов и воды.

Всего в поисково-спасательных работах было задействовано 24 сотрудника различных ведомств.

Фото: главное управление МЧС по Иркутской области