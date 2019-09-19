Пропавшего в Бурятии бизнесмена нашли в монастыре

Предприниматель из Прибайкальского района Республики Бурятия, который исчез в январе 2019 года, найден. Он оказался послушником Посольского Спасо-Преображенского мужского монастыря, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Индивидуальный предприниматель пропал после сделки, которую провел в Улан-Удэ, с крупной суммой денег. Спустя некоторое время его хватился партнер по бизнесу. Следственный отдел по Советскому району следственного управления СКР по факту безвестного исчезновения предпринимателя возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В ходе допроса мужчина сообщил, что после коммерческой сделки некоторое время жил в городе, а затем неожиданно решил оставить мирскую жизнь, после чего, никого не предупредив, уехал в монастырь и поступил на церковную службу. По результатам расследования уголовное дело было прекращено» - говорится в сообщении регионального управления СКР о прекращении уголовного дела.

Монастырь Русской православной церкви на берегу Байкала был основан в 1681 году на месте гибели русских послов. На сайте Посольского Спасо-Преображенского мужского монастыря говорится, что на его восстановление требуется порядка 90 млн руб.

Фото: сайт Посольского Спасо-Преображенского мужского монастыря